الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد مراد يكشف أسرار «أبوالهول» لمنى الشاذلى.. غدًا

أحمد مراد
أحمد مراد

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الكاتب الصحفى أحمد مراد في حلقة يوم غد الخميس، من برنامجها "معكم" المذاع على قناة "ON".

يكشف “مراد” خلال اللقاء كواليس صناع الجزء الثاني من رواية "لوكاندة بير الوطاويط" التي صدرت مؤخرًا بالأسواق بأسم "أبوالهول" وحققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الأولى من إصدارها، ويتحدث فيها حول تفاصيل شخصية سليمان أفندي السيوفي بطل الرواية، موضحا كيفية تمكنه من تقمص شخصية تعاني من مرض عقلي، وكيفية كتابة رواية تدور أحداثها قبل حوالي مائة عام من الوقت الحالي.

أحمد مراد يكشف تفاصيل أحدث أعماله السينمائية 

في سياق آخر، يتحدث مراد عن أعماله السينمائية السابقة والمستقبلية، وعن برنامجه التليفزيوني الذي عرض مؤخرا وهو برنامج "بيت مراد" الذي قدمه بمشاركة ابنته فاتيما مراد لأول مرة، حيث انضمت فاتيما إلى اللقاء وتحدثت حول تجربتها بمشاركة والدها في تقديم البرنامج، وكيف مرت عليها الحلقات الأولى من التصوير، مشيرة إلى طبيعة العلاقة بينها وبين أحمد مراد في البرنامج وفي الحقيقة.

في جزء آخر من الحلقة تجري منى الشاذلي اتصالًا عبر زووم مع الدكتور هاني عُتيبة الذي نصب مؤخرًا كأول عربي رئيسًا للكلية الملكية للأطباء في بريطانيا في سابقة تاريخية لم تحدث منذ 425 سنة، هو عمر الكلية الملكية للأطباء والجراحين في بريطانيا.

الدكتور هاني عُتيبة هو أحد أبرز استشاريي أمراض القلب التداخلية في مستشفى غلاسكو الملكي، ويتحدث عن كواليس تنصيبه ومشواره الطويل في العمل كأحد الرواد في تخصصه.

فى سياق متصل، في حلقة خاصة عن الأغاني التراثية الفلسطينية، تستضيف منى الشاذلى كورال "عباد الشمس الفلسطيني" فى حلقة اليوم الأربعاء من برنامجها "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه على قناة "ON" وذلك دعمًا لأهالي غزة.  

رواية لوكاندة بير الوطاويط الكاتب أحمد مراد معكم منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلي

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