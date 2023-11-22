دعمًا لأهالى غزة.. منى الشاذلى تقدم حلقة خاصة مع كورال "عباد الشمس الفلسطينى"

في حلقة خاصة عن الأغاني التراثية الفلسطينية، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي كورال "عباد الشمس الفلسطيني" فى حلقة اليوم الأربعاء من برنامجها "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه على قناة "ON" وذلك دعمًا لأهالي غزة.

كورال عباد الشمس الفلسطيني مع منى الشاذلي

ومن المقرر أن يقدم الكورال، الذي تأسس فى مصر منذ عام 1987 لدعم القضية الفلسطينية، فاصلًا من أهم وأشهر الأغاني الوطنية عن فلسطين.

يضم الكورال 25 مغنيًا وعازفًا من فلسطين ومصر ينشدون أغاني تحافظ على التراث الفلسطيني.

سر المزج بين المصريين والفلسطينيين داخل الكورال

وفى سياق متصل، يكشف الشاعر فايق عوكل، وشقيقته فداء عوكل، المسئولين عن الكورال، خلال اللقاء، كواليس الحفلات التى يقدمونها وسر المزج بين المصريين والفلسطينيين داخل الكورال، وكذلك كيفية اختيار الأغاني والكلمات التي يقدمونها لفلسطين ولشعبها المحاصر.

مواعيد عرض برنامج منى الشاذلي 2023

يعرض برنامج معكم منى الشاذلي يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة on E، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً.

وتواصل مني الشاذلي جهودها لتقديم عدد من الموضوعات الاجتماعية والثقافية والفنية في المقام الأول، والتي نالت إعجاب الجمهور على مدار السنوات الماضية، لتعمل على مواصلة نجاحها وتقدمها في لونها التي تميزت به دونًا عن باقي البرامج التي يتم عرضها على الشاشة.

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وتواصل مني الشاذلي جهودها لتقديم عدد من الموضوعات الاجتماعية والثقافية والفنية في المقام الأول، والتي نالت إعجاب الجمهور على مدار السنوات الماضية، لتعمل على مواصلة نجاحها وتقدمها في لونها التي تميزت به دونًا عن باقي البرامج التي يتم عرضها على الشاشة.