الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"هم لحمنا ودماؤنا".. الكاتب عبدالرحيم كمال: إحساس المصريين بالقضية الفلسطينية متوارث

الكاتب والمؤلف عبدالرحيم
الكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال

قال الكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، إن إحساسنا في مصر بفلسطين هو إحساس متوارث، وإحساس عضوي، الفلسطيني ليس مجرّد جار، وإنما هم جزء من لحمنا ودماؤنا وتاريخنا ونضالنا. 

شعور بالتفاؤل 

وأضاف عبدالرحيم كمال خلال، لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ON، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني مربك ومحزن جدًا، حيث يوجد دمار للأطفال ولأناس مننا ومن لحمنا، لكنني شخص متفائل، حيث قد حدث شيء وسط هذا الحزن يدعو للتفاؤل وهو أنه فجأة أصبح يوجد أجيال كانت لا تعرف شيئًا الصراع الإسرائيلي العربي، خاصة وأنه قد مر 50 سنة على حرب أكتوبر، ومرور 40 سنة على معاهدة كامب ديفيد، ومع ذلك فقد وجدنا أطفال صغار أخذوا موقفًا بالجينات وعرفوا بأن إسرائيل محتل مغتصب.

 

وتايه: "اللي في الجينات لا يذهب، فجأة الأطفال وهم في سن النطق وحتى سن المراهقة أصبحوا يعوا الحكاية جيدًا، وهو ما يمثل لي مكسب كبير جدًا ويعتبر نصف النصر".

الشعب الفلسطيني فلسطين غزة إسرائيل الإحتلال الإسرائيلي

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