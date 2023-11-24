هانى عتيبة يكشف أول شخص تحدث إليه بعد فوزه برئاسة الكلية الملكية للجراحين

قال الدكتور هاني عتيبة، رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين، إنه بمجرد معرفته بأنه رئيس الكلية الملكية القادم، أول شخص اتصل به كان في مصر، وهو شخصية لها أثر كبير جدًا في حياته، وهو الدكتور إسماعيل سلام، جراح قلب شهير جدًا ووزير الصحة الأسبق، وهي لمحة وفاء له، لأن الدكتور إسماعيل سلام حصل على الدكتوراه وتدريبه ومهاراته في جامعة جلاسكو وفي نفس المستشفى الذي عمل به.

وأضاف الدكتور هاني عتيبة، خلال مداخلة ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة ON: "عندما كنت أفكر في البداية في العمل في جراحة القلب وقد كنت طبيبًا صغيرًا في القاهرة، نصحني بأنه بلاها جراحة القلب، وهناك تخصص جديد يسمى العلاج التداخلي، وهذا التخصص سيكون له باع كبير جدًا، وأن جامعة جلاسكو جامعة ممتازة جدًا وحاول الالتحاق بها، وكان هو أول حقل لي في التواصل مع جامعة جلاسكو".

وتابع عتيبة: "لهذا السبب قمت بالحديث معه كأول شخصية، ومن ثم قمت بالحديث مع أختي الدكتورة وفية عتيبة، ومن ثم تحدثت مع كل مستشاري الكلية في القاهرة، لأن المستشارين الدوليين في القاهرة، ومن ثم انتظرت حتى أرى زوجتي وأخبرها شخصيًا، فقالت لي إنها كانت متوقعة أن ذلك سوف يحدث، لكنها لا يمكن أن تضمن أبدًا الانتخابات، وكانت لحظة في غاية السعادة لي ولزوجتي ولابني بالمشاركة في هذه الانتخابات".