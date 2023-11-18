وزير الصحة يهنئ الدكتور هاني عتيبة لاختياره رئيسا للكلية الملكية للأطباء بـ«جلاسكو»

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور هاني عتيبة، لاختياره رئيسا للكلية الملكية للأطباء والجراحين «جلاسكو» البريطانية، ‏كأول طبيب مصري يتولى رئاسة هذه الكلية.

وكان الدكتور هاني عتيبة، قد حصل على بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الأزهر الشريف عام ‏‏1979، وعين نائبًا في قسم القلب بالكلية، ثم حصل على درجة الماجستير من ‏الكلية عام 1983، وسافر في بعثة علمية إلى المملكة المتحدة لنيل درجة الدكتوراة، ‏في تخصص أمراض القلب التداخلية، ليصبح أحد ‏رواد مجال طب القلب التداخلي، ويتولى العديد من المناصب البارزة مثل مدير مركز القلب والرئة بمستشفى اليوبيل الذهبي الوطني، ورئيس جمعية القلب الأسكتلندية.

‏سابقة تعد الأولى من نوعها

كانت الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا، قد إختارت العالم المصري الدكتور هاني عتيبة، ليشغل موقع رئيس الكلية، في سابقة تعد الأولى من نوعها، يتم فيها تعيين طبيب غير إنجليزي في منصب رئيس الكلية.

كما يعد الدكتور عتيبة، أحد أبرز استشاريي أمراض القلب التداخلية، في مستشفى جلاسكو الملكي، الذي يصنف باعتباره واحدًا من أكبر كليات الطب على مستوى العالم.

وأيضا حصل عتيبة على بكالوريوس الطب في عام 1979، قبل أن يتخصص في أمراض القلب التداخلية، ويشارك في العديد من المؤتمرات العلمية بالعديد من الأبحاث في أمراض القلب الإقفارية، والإدارة التداخلية لمتلازمة الشريان التاجي المتأخرة.

الجدير بالذكر، أن الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، تعد واحدة من أهم كليات الطب في العالم، وتتم عملية اختيار ‏رئيسها عن طريق الانتخاب العالمي من جميع كليات الطب في كل دول العالم.

وأيضا ما يجعل من اختيار ‏طبيب مصري أزهري لهذا المنصب الرفيع، خير دليل على ما يمتلكه المصري من إمكانات هائلة وقدرات ‏تؤهله لتولي أرفع المناصب في كبريات المنظمات والمؤسسات الدولية، وفي جميع المجالات.‏