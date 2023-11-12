الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الإمام الأكبر يهنئ الطبيب الأزهرى هانى عتيبة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

هنأ فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبر اتصال هاتفي، الدكتور هاني عتيبة، ‏ابن كلية الطب بجامعة الأزهر، بمناسبة توليه منصب رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، ‏كأول طبيب مصري أزهري، يتولى رئاسة هذه الكلية العريقة التي يمتد تاريخها لأكثر من 425 عامًا.‏

وأشاد خلال اتصاله بالدكتور هاني عتيبة، بهذا الإنجاز العلمي التاريخي قائلًا: «تشرف الكلية الملكية ‏للأطباء والجراحين بجلاسكو بتوليكم هذا المنصب الرفيع، فأنتم وبلا شك تمثلون إضافة كبيرة بما تمتلكونه ‏من خبرات كبيرة وقدرات عالمية، تؤهلكم لقيادة هذا المعهد العلمي التاريخي العريق نحو آفاق أوسع من ‏النجاح والازدهار».‏

txt

عاجل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة للقادة المشاركين فى القمة العربية بشأن غزة

كان الدكتور هاني عتيبة قد حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر الشريف في العام ‏‏1979م، وعين بعدها نائبًا في قسم القلب بكلية طب الأزهر، ثم حصل بعدها على درجة الماجستير من ‏الكلية ذاتها سنة 1983م، ليسافر بعدها في بعثة علمية إلى المملكة المتحدة لنيل درجة الدكتوراة، ‏ويتخصص في أمراض القلب التداخلية، ويبدأ بعدها عمله بالكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو، ‏حتى صار أحد أبرز استشارييّ أمراض القلب التداخلية فيها، حتى عُين رئيسًا لها، كأول طبيب مصري ‏وعربي يتولى هذا المنصب.‏

وتعد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو واحدة من أهم كليات الطب في العالم، وتتم عملية اختيار ‏رئيسها عن طريق الانتخاب العالمي من جميع كليات الطب في كل دول العالم، وهو ما يجعل من اختيار ‏طبيب مصري أزهري لهذا المنصب الرفيع، خير دليل على ما يمتلكه المصري من إمكانات هائلة وقدرات ‏تؤهله لتولي أرفع المناصب في كبريات المنظمات والمؤسسات الدولية، وفي جميع المجالات.‏

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف جامعة الأزهر

الأكثر قراءة

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

أعراض الأمراض القلبية الوعائية.. وطرق الوقاية منها

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

السيدة انتصار السيسى تتلقى اتصالًا من أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركى

صن داونز بطلًا للنسخة الأولى من الدورى الإفريقى بالفوز على الوداد

بريق الذهب.. خطة شيطانية من سيدة لسرقة محل جواهرجي بكرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب