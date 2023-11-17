وزير الصحة الأسبق يكشف طبيعة الإصابات من الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلى

اختتمت فعاليات المؤتمر الصحفي التحضيري الخاص بالمؤتمر الدولي الثالث والأربعين للجمعية العالمية لجراحة العظام(sioct) برئاسة الدكتور جمال أحمد حسني، رئيس المؤتمر، بحضور نخبة من رؤساء جمعيات العظام وعلي رأسهم الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية.

وأكد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف تركيب المفاصل والقضاء علي قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الخاصة بهذا التخصص وغيره من التخصصات الأخري، موضحًا أنه لابد من التفريق في ملف تركيب المفاصل ما بين الأزمة والإسراف.

وتابع قائلًا إن دور الجمعية المصرية للعظام في هذا الملف يتلخص في عدة محاور أبرزها وضع دلائل استرشادية لتركيب المفاصل توضح الحالات التي تحتاج إلي ذلك من عدمه، مشيرًا إلى أن مصر رائدة في جراحات العظام ولديها من العلماء ما يؤهلها لتكون مقصد السياحة العلاجية.

وقال وزير الصحة الأسبق إن انعقاد المؤتمر الدولي الثالث والأربعين للجمعية العالمية لجراحة العظام(sioct) في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة وبحضور أكثر من ١٥٠٠ خبير أجنبي رسالة إلى العالم على أن مصر بلد قادر ولديه المقومات البشرية والطقس العام لاستضافة مثل تلك المؤتمرات.

وأوضح العدوى أن تاريخ جمعية العظام المصرية كبير للغاية وإصرار الجمعية الدولية على انعقاد المؤتمر في مصر أمر هام للغاية وهناك أبحاث استثنائية هذا العام متميزة تضم الجديد في جراحات العظام واستخدام الإنسان الآلي في جراحات العظام وسيتم تقديم محاضرات وورش عمل لشباب الأطباء، مشيرًا إلى أن هناك جلسات مخصصة وهناك تنسيق بين الجمعية المصرية لجراحات العظام والهلال الأحمر الفلسطيني لعبور مساعدات طبية مقدمة من جامعة الدول العربية من مستلزمات طبية ومستلزمات إيواء.

وأوضح وزير الصحة الأسبق أن الإصابات في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي تعد إصابات العظام لها نصيب الأسد من إجمالي الإصابات، ولذا ستكون هناك ورشة عمل خلال المؤتمر في هذا الملف الهام.

وقال الدكتور جمال أحمد حسني، رئيس المؤتمر وأستاذ جراحة العظام، إن انعقاد المؤتمر في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة نجاح كبير للدولة المصرية، مشيرًا إلي أن هناك حضورًا لرؤساء الجمعيات الدولية المتخصصة وجمعية جراحة الأطفال الأوروبية وجمعية إصلاح الغضاريف وجمعية الإصابات والكسور وجمعية تشوهات العمود الفقري وجمعيات الطب الرياضي والمناظير ليكون أكبر محفل عالمى لجمعيات العظام فى مصر والمنطقة وذلك بالاشتراك مع المؤتمر الخامس والسبعين لجمعية جراحة العظام المصرية.

وأوضح أن المؤتمر سيشهد ورش عمل لتدريب شباب الأطباء على كل ماهو جديد في هذا الملف الهام من خشونة الركبة وجراحات العظام، مشيرًا إلى أن مصر غنية بأطبائها وشبابها في مجال جراحة العظام والتشوهات الخلقية، وهذا ما يدعو للدهشة من لجوء البعض للسفر خارج مصر، على الرغم من تلك الإمكانات الهائلة.

وتابع قائلًا: إن المؤتمر يعد أكبر تجمع عالمى لجراحة العظام والكسور بحضور ٤٠٠٠طبيب وخبير متخصص من مختلف دول العالم منهم ١٥٠٠طبيب من أوروبا وأمريكا وأستراليا والصين وروسيا واليابان والدول العربية يتضمن المؤتمر محاور عديدة منها أحدث ما توصل إليه العلم في مجال جراحات العظام والكسور المختلفة ومنها الإصابات والطوارئ والكسور المضاعفة والمتفتتة والمفاصل الصناعية بالفخذ والركبة وأحدث علاجات خشونة المفاصل وتطويل العظام وإصلاح التشوهات ومشاكل جراحة عظام الأطفال.

عدم التئام الجروح والالتهاب الميكروزى

وأشار حسني إلى أنه يشارك فى المؤتمر أكبر ثلاثة خبراء دوليين فى هذا المجال للتحدث عن الذكاء الاصطناعي والإنسان الآلى الروبوت فى جراحات العظام وعرض خبراته على مدار ٤٢عامًا فى علاج حالات التشوهات والعيوب الخلقية وتطويل العظام والتقزم، بالإضافة إلى علاج حالات إصابات الحروب المعقدة وكيفية علاج هذه المشكلات دون اللجوء إلى البتر، حيث إن معظم ضحايا الحروب من الشباب والذى يستلزم البقاء في المستشفى لمدد طويلة لإجراء العديد من التدخلات الجراحية بنسب نجاح ضئيلة.

ويعرض الدكتور جمال أحدث تقنيات العلاج بعلاج تلك الحالات فى جراحة واحدة فقط والبقاء لمدة يوم واحد فقط بالمستشفى والتعامل مع كل جوانب المشكلة دون أى مضاعفات تذكر مثل الخشونة وعدم التئام الجروح والالتهاب الميكروزى والاعوجاج والحل بشكل جذري حتى يعود المصاب لحالته الطبيعية بشكل كامل وسوف يعقد المؤتمر العديد من الجلسات، إضافة إلى ورش العمل لتدريب شباب الأطباء

فيما قال الدكتور هانى موافى، أستاذ جراحة العظام ورئيس جمعية جراحة العظام المصرية، أن هناك يومًا تعليميًا لشباب الأطباء، لافتًا إلى أن هناك ١٠ قاعات ستعمل لخدمة المؤتمر والجلسات، كل قاعة تضم تخصصًا مختلفًا عن الآخر بما يعطي ثقلًا كبيرًا للمؤتمر، مشيرًا إلى أن من ضمن أهداف المؤتمر جذب السياحة العلاجية لمصر في هذا التخصص والترويج لها من خلال عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي في تخصص جراحات العظام.