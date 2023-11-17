الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فصائل فلسطينية: استهداف 3 آليات عسكرية للاحتلال غربى قطاع غزة

آليات عسكرية
آليات عسكرية

أعلنت فصائل فلسطينية عن استهداف 3 آليات عسكرية للاحتلال غربي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت أعلنت الفصائل الفلسطينية عن أنها دمرت 21 آلية إسرائيلية في محاور التوغل بغزة، كما دمرت منزلًا تحصن به الاحتلال مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفقًا لما نشرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

المقاومة الفلسطينية تدمر مبنى تحصنت فيه قوات الاحتلال 

كما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن أن مقاتليها دمروا مبنى تحصنت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي وأسقطوهم بين قتيل وجريح. 

وقالت فصائل المقاومة، في بيان لها، إن عناصرها تمكنوا من توجيه ضربة قاضية للقوات الإسرائيلية المتحصنة داخل أحد المباني في بيت حانون بـ12 طلقة «ياسين TBG» مضادة للتحصينات، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل وانهار جميع القوات ما بين قتيل أو جريح.

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