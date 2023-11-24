الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صفية العمرى تكشف سبب رفضها تقليد هند رستم

صفية العمري
صفية العمري

كشفت الفنانة صفية العمري، العديد من أسرارها الشخصية وسبب رفضها تقليد الفنانة الراحلة هند رستم والتي وصفتها بأنها شخصية لن تتكرر ولن يظهر أحد مثلها.

وقالت خلال لقائها في برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن أي شخصية ناجحة يكون لها بصمة لا يمكن أن يكون لها بديل، مؤكدة أن لو أحد طلب منه شخصيتها فإنها لن تسمح؛ لأن لكل واحد بصمته وشخصيته التي تجعل منه شكلًا خاصًا.

أدوار صفية العمري في الدراما مازالت هي المسيطرة

وكشفت "العمري"، أنها قدمت خلال مشوارها الفني 103 أفلام في السينما، وحصلت على جوائز في معظمهم، مؤكدة أنه تاريخ كبير ولا تستطيع أن تقول إنها لم تنجح، ولكن أدوارها في الدراما ظلت حتى الآن مسيطرة على الناس.

وتابعت أن دور حكمت السلحدار، في مسلسل "ليالي الحلمية"، قدمتها في 5 أجزاء بخمس رمضانات، وإلى اليوم مازالت تعرض، رغم تقديمها للعديد من الأدوار مع كبار الفنانين والمخرجين ولكن شخصية حكمت السلحدار هي المسيطرة.

صفية العمري هند رستم أدوار صفية العمري مسلسل “ليالي الحلمية” الدراما

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