الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الصحة الفلسطينية": الاحتلال ينفذ عملية موسعة داخل قطاع غزة قبل سريان الهدنة

قصف المستشفى الإندونيسي
قصف المستشفى الإندونيسي

قالت أشرف القدرة، المتحد باسم الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على إخلاء المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة قسريًا، وذلك لأن هذا الاحتلال يريد تحطيم البنية التحتية الفلسطينية بالكامل.

الهدنة في فلسطين

وأكد أشرف القدرة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهر الإخبارية”، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية موسعة داخل قطاع غزة قبل سريان الهدنة.

وأضاف في حديثه، أن 250 شخصًا ما زالوا داخل المستشفى الإندونيسي في غزة، ولهذا قصف هذا الصرح الطبي يعني عدد لا حصر له من الشهداء والذين أغلبهم من النساء والأطفال.

قصف المستشفى الإندونيسي 

وأشار إلى أن المستشفى الإندونيسي يتعرض لقصف عنيف يطال المولدات الكهربائية وأجزاء كبيرة من المباني.

أشرف القدرة القاهرة الإخبارية الصحة الفلسطينية الحرب بفلسطين

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