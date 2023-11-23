الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية" تشدد على ضرورة وصول المساعدات إلى غزة دون عوائق

غزة
غزة

التقى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، مع مجموعة سفراء الجامعة العربية في جنيف، الخميس، لبحث الوضع الصحي المتدهور في غزة.

وفي منشور على موقع X، قال جيبريسوس إن المجموعة “وافقت على أن الوصول غير المقيد ضروري لضمان إمدادات صحية ثابتة وكافية”.

وفي تحديث صدر يوم الثلاثاء، قالت الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، إنه مع استمرار تزايد عدد النازحين الفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، فإن منشآت الإيواء التابعة للأونروا تستوعب "عددًا أكبر بكثير من الأشخاص من طاقتها المستهدفة".

وقالت الأونروا إن “الاكتظاظ يؤدي إلى انتشار كبير للأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، ويثير قضايا بيئية وصحية، ويحد من قدرة الوكالة على تقديم الخدمات”.

الأمم المتحدة 

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وفي سياق متصل، أصدر المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع مجلس حقوق الإنسان بيانًا يوم الخميس أعربوا فيه عن قلقهم إزاء "موجة الهجمات العالمية ضد أولئك الذين يعبرون علنًا عن تضامنهم مع ضحايا الصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين".

وقال البيان: "إن الدعوات إلى إنهاء العنف والهجمات في غزة، أو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، أو انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية وتصرفاتها، قد تم في كثير من السياقات مساواة مضللة بدعم الإرهاب أو معاداة السامية. وهذا يخنق حرية التعبير، بما في ذلك التعبير الفني، ويخلق جواً من الخوف من المشاركة في الحياة العامة…

وفي سياقات أخرى، نرى أيضًا ارتفاعًا في الخطاب المعادي للسامية وكذلك التعصب، تجاه أولئك الذين يدعمون إسرائيل أو يُنظر إليهم على أنهم يدعمونها، أو الذين يعبرون عن مجرد التعاطف مع المعاناة الإسرائيلية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر وهذا لا يترك مساحة كبيرة للتعبير آراء معتدلة.

وفي أوقات الصراعات والحروب بشكل خاص نحتاج إلى دعم عالمية حقوق الإنسان، وضمان تطبيق سيادة القانون دون تمييز، وتجنب المعايير المزدوجة بعناية.

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