التحالف الوطني: ما يبذل من جهود على معبر رفح "محبة خالصة" لأهالي غزة

قالت د.نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إن ما يبذل من جهود على معبر مرفح لإدخال المساعدات إلى أهالينا في غزة ما هى إلا محبة خالصة من قلوب المصريين لأخواتنا في فلسطين: "فلسطين هى قضيتنا جميعًا".

المبادرة السريعة في إدخال المساعدات إلى أهالي غزة

أضافت نهى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن ما يحدث أحيا قيم كبيرة جدًا موجودة بداخلنا، لكننا لم نكن نشعر بمدى قوة هذه المشاعر بداخلنا، لافتة إلى أنه مع بداية الأزمة في 7 أكتوبر كنا قد بدأنا بحالة من تعبئة الجهود بأننا نكون جاهزين دائمًا بأن نكون أول من يبادر بالمساعدة لأهالينا في غزة.

أوضحت أنه كان يوجد حالة من التنظيم الرائع في كل الخطوات بدءًا من إعداد المساعدات وحصرها في القاهرة والمحافظات، انتقالًا لوصول المساعدات إلى شمال سيناء وحتى معبر رفح، ومعها مجموعة من آلاف المتطوعين الذين شاركوا في تعبئة هذه المساعدات.