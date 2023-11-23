مؤتمر جماهيري لـ"المصريين الأحرار" بأسيوط دعمًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقد حزب المصريين الأحرار بأسيوط مؤتمر جماهيري بمركز البدارى لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بحضور جمال محمد إسماعيل عضو لجنة المصالحات بمركز البدارى والشيخ حسنى الفولى منسق بيت العائلة المصرية بمركز البدارى، ولفيف من القيادات الشعبية وعدد كبير من أهالي المركز والشخصيات العامة.

وقال محمد أبوعين أمين شباب المصريين الأحرار لقطاع جنوب الصعيد ومحافظة أسيوط، إنه المؤتمر عُقد تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بتكثيف الجهود ولقاءات مع المواطنين وتوعيتهم بالإنجازات التى تمت فى عهد الرئيس السيسى.

وطالب “أبو عين” خلال كلمته، جموع المشاركين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لانه الأقدر على إدارة هذه المرحلة بكل ما تحمله من تحديات.

وتناول ضيوف الموتمر دور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في تطوير مصر، وإنشاء المشروعات القومية، وحياة كريمة، والمبادرات الرئاسية في كافة المجالات.