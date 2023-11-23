الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جمع 3 أحزاب.. "التنسيقية" تواصل لقاءاتها السياسية لصياغة برنامج انتخابي شامل (صور)

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بحزب “إرادة جيل والتجمع والعدل”، وذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم “2024 - 2030”، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي تستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

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تنسيقية شباب الأحزاب: القرارات الأممية بشأن حل الدولتين لم تطبق حتى الآن

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تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل حول مشاركة الشباب فى العملية الانتخابية

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة هذه الأحزاب للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية ، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

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جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الانتخابات الرئاسية برنامج انتخابي التنسيقية التحديات

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