قيادات وإعلاميات "المتحدة" متحدثات في جلسة نقاشية بمنتدى مصر للإعلام

يعقد منتدى مصر للإعلام، جلسة نقاشية بعنوان "جدار الاستحقاق.. المرأة العربية في الصحافة"، إحدى الجلسات النقاشية باليوم الثاني لفعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام والذي يقام يومي ٢٦ و٢٧ نوفمبر بالقاهرة.

يتحدث فيها أبرز الوجوه النسائية من مصر والوطن العربي وهم قيادات وإعلاميات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مثل الإعلامية سناء منصور، والإعلامية ريهام السهلي رئيس شبكة dmc، والإعلامية جاسمين طه زكي، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، وتدير الجلسة الإعلامية مها عبدالله.

تبدأ فعاليات منتدى مصر للإعلام الأحد ٢٧ نوفمبرالجاري فى القاهرة، بمشاركة أكثر من 1200 من الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب والدوليين، ويستمر على مدار يومين، وتنظمه شركة «30N» الرائدة في الإعلام والاتصال الإستراتيجي، وهو منتدى سنوي يُعقَد بالقاهرة، ومنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي.

ويهدف إلى التواصل مع جميع الخبرات المهنية والتجارب الجادة لتقديم خريطة جديدة لإعلام المستقبل، عبر دعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر لخلق جيل جديد من الإعلاميين ذوي الكفاءة المُدعّمين بقيم ومبادئ المهنة، ويبقى المنتدى قائمًا بعد نهاية فعالياته ممثَّلًا في منتجاته المستدامة التي تستهدف تطوير الأدوات الإعلامية، كقِبلة مهنية ومرجع لجميع أبناء المهنة في كل جديد من تقنيات وقضايا الإعلام.