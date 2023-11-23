إعلام عبرى: نتنياهو يبحث التقاعد من منصبه عقب انتهاء اجتياح غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث التقاعد من منصبه وقيادة حزب الليكود، لكن بعد أن يقود تسوية إقليمية تبدأ عقب انتهاء العمليات العسكرية؛ وذلك نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

وأمس، قال نتنياهو إن قواته ستواصل حربها في قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، مشيرًا إلى أن الحرب مستمرة حتى إعادة كل المحتجزين، لأنها مهمة مقدسة.

في وقت سابق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الوقت حان لاستبدال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإنه سيكون هناك دعم على نطاق واسع لتشكيل حكومة وحدة بقيادة حزب الليكود اليميني الذي ينتمي له نتنياهو، داعيًا إياه للاستقالة بسبب ما وصفه بـ"سوء إدارة حكومته الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة".



