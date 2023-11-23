"خط أحمر".. مصر ترفض تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم

خلال الفترة الماضية انتهك الاحتلال الإسرائيلي جميع معايير القانون الإنساني في غزة، كما أجبر الفلسطينيين على النزوح قسرًا إلى الجنوب نحو الحدود بين مصر وفلسطين لتصفية القضية الفلسطينية.

ورفضت مصر بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لأن ذلك سيعد تصفية للقضية الفلسطينية وسيضر بحقوق الفلسطينيين.

ولم ترفض مصر استقبال الجنسيات العربية اللاجئة على مر السنوات ولكن ترفض تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم إلى مصر؛ إذ أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تصفية القضي الفلسطينية والاستحواذ على أرض فلسطين لصالحه.

وفي هذا الصدد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في فعالية "تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين"، إن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر وتصفية القضية الفلسطينية.

لا لتهجير الفلسطينيين

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، معتبرًا إياه خطًا أحمر بالنسبة لمصر، قائلا: "مصر بتقول التهجير بالنسبة لنا خط أحمر.. خط أحمر.. لن نقبل به ولن نسمح به".

وأضاف: "الأمر اللي أنا بتكلم فيه دا، إحنا دايما بنقول إن عندنا 9 ملايين من الضيوف يعني محدش يقدر يزايد علينا ويقول لما احنا بنقول لن نقبل بتهجير قسري للفلسطينيين ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية أبدا محدش يقدر يقول إن مصر ملهاش مواقف إيجابية بل لها مواقف إنسانية نبيلة ورائعة".

فيما رفض الفلسطينيين التهجير القسري والنزوح من أراضيهم وبيوتهم إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبرهم على ترك منازلهم وأراضيهم.

إلا أن عدد من عائلات غزة قررت العودة إلى أراضيهم بعدما نزحوا من الشمال إلى الجنوب، وذلك مع بداية الهدنة الإنسانية التي ستبدأ يوم الجمعة.

ويأتي ذلك بعد الدعوات التي أطلقتها دولة الاحتلال الإسرائيلي والمحاولات المتعددة من أجل ترحيل سكان قطاع غزة من الشمال والدفع بهم نحو الجنوب إلى الحدود المصرية بهدف تهجيرهم إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، ولكن قرر عددا من العائلات الفلسطينية التي نزحت من شمال قطاع غزة إلى جنوبه تنوي العودة غدا بعد سريان الهدنة.

شروط الهدنة الإنسانية

ومن المقر أن تبدأ الهدنة الإنسانية في غزة غدًا وتسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم غد الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، وكذلك جيش الاحتلال طوال فترة التهدئة.