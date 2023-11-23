الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال حملة مكبرة بالغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تواصل محافظة الغربية، حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأكد المحافظ الدكتور طارق رحمي، على متابعه عن كثب على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لأعمال إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأشار المحافظ، إلى أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشددا على أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

التصدي لمحاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات 

وتمكنت الحملات اليوم الخميس، من إزالة 12 حالة  تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 5 أسهم و15 قيراطا  وفدان وإزالة 2 مخالفة للبناء على مساحة 2600 م2.

بالإضافة إلى تحويل 12  متعدي على الأراضي الزراعية و2 مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة إزالة التعديات الرقعة الزراعية توصيل المرافق للمباني المرافق للمباني

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