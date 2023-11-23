"المرماح" و"ياسين التهامي".. الأقصر تحيي ليلة الشيخ العارف بالله عبد المنعم نوبي سقاو

شهد مركز شباب نجع الضمان بمحافظة أسوان، مساء اليوم، أولى فعاليات ليلة الشيخ العارف بالله الشيخ عبد المنعم نوبي سقاو، وهي الليلة التي يشرف عليها أهل الشيخ ومنهم الحاج مصطفى عبد الرحيم وآل الشيخ أحمد العارف وأبناء نجع بني هلال بالأقصر.

وكانت الفعالية الأولى هي المرماح الذي شارك فيه الخيل من مختلف مناطق الأقصر، واستضافها ملعب مركز الشباب وسط جمهور غفير جدا، وعلى نغم المزمار راح الخيالة يتسابقون فيما بينهم في ليلة لا تنقصها المحبة.



وسوف يحل غدا أسطورة المديح الشيخ ياسين التهامي، ليحيي الليلة الختامية، وهي الليلة الأكبر حيث يحتفل أهل نجع بني هلال باستضافة الكثير من الضيوف من محافظات مصر المختلفة في ساحة الشيخ بجوار مسجد الهلايل بحاجر العديسات بحري جنوب الأقصر، والاستماع لريحانة المديح الشيخ ياسين التهامي، وتعتبر هي الليلة الأكثر عددا من بين ليالي الشيخ الراحل احتفاء بذكرى رحيله، وتمتد حتى الساعات الأولى من الفجر وتقوم كل بيوت النجع بتقديم الأطعمة المختلفة لضيوف الشيخ.

الشيخ عبد المنعم نوبي



يذكر أن الشيخ عبد المنعم نوبي سقاو هو شيخ وعارف بالله وله مقام باسمه يزوره اهل النجع والنجوع المجاورة للتبرك به، كما أن محل إقامته بجوار مسجد الهلايل يعتبر مزارا ومكانا لاستقبال ضيوف الشيخ.



يشار إلى أن ليلة الغد سوف يحييها أولا القارئ الجليل الشيخ سعدي محمود فاضل بعدها فقرة للوعظ الديني يلقيها شيوخ وعلماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، والختام لريحانة المديح المصري الشيخ ياسين التهامي.

مهرجان الأقصر للشعر العربي

وكان قد تألق 7 شعراء في الأمسية التي استضافتها مزرعة الساحل للسياحة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته الثامنة والذي شهدته محافظة الأقصر من 15حتى 18نوفمبر الجاري.