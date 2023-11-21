مؤتمر جماهيرى من أهالى النوبة لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (صور)

نظم أهالى قرية كرسكو النوبية بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، مؤتمر جماهيرى لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشارك وفد من أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان، بقيادة النائب ياسين عبدالصبور أمين عام الحزب بمحافظة أسوان، وعضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ونقيب معلمين أسوان في المؤتمر الجماهيري الذي نظمه أهالي قرية كرسكو النوبية، بمركز نصر النوبة لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

وخلال كلمته أكد ياسين عبدالصبور، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة أسوان وعضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، على ضرورة التفاف جميع طوائف الشعب حول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ودعمه وتأييده.

وأضاف أن حجم المشروعات القومية التى افتتحت فى عهد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه شاهد عيان على الاهتمام الدائم من المرشح عبد الفتاح السيسي بالنوبة وأبناء النوبة.

وأكد ياسين عبد الصبور أن لابد من ضرورة رد الجميل والوقوف خلف قائد الجمهورية الجديدة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية

وفي سياق آخر، كان قد واصلت مديرية الشباب والرياضة بأسوان فى نشر الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية تحت شعار “شارك ٠٠٠الكلمة كلمتك”، التي أقيمت مساء الأحد، بمركز شباب مدينة كوم أمبو.

وجاء ذلك بحضور ٢٤٤ شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية بمدينة كوم أمبو، وذلك بهدف تعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة.



وتحمل الحملة شعار “، شارك ٠٠ الكلمة كلمتك”، حيث تنفذ الإدارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان بوزارة الشباب والرياضة اللقاءات علي مستوي الجمهورية بواقع ١٦٢ لقاءا حواريا، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري لنشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة.

وتشمل الحملة جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول، حيث تحدث الحضور الكبير الذي ضم الدكتور محمد جابر عباس وكيل كلية الخدمة الإجتماعية بأسوان والشيخ محمد أحمد مدير أوقاف كوم أمبو والمهندس شوقي مصطفي رئيس المدينة.



وذكر ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، في كلمته، إن الهئية الوطنية للانتخابات أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر.

مؤتمر جماهيرى من أهالى النوبة لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

مؤتمر جماهيرى من أهالى النوبة لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

مؤتمر جماهيرى من أهالى النوبة لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

مؤتمر جماهيرى من أهالى النوبة لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى