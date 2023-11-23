الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا ديمتريوس يسيم مكرسة جديدة بإيبارشية ملوي

الأنبا ديمتريوس
الأنبا ديمتريوس

صلى الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين القداس الإلهي، صباح اليوم، في الكنيسة المرقسية بمقر المطرانية، وقبل القداس صلى صلوات تكريس إحدى طالبات التكريس بعد اجتيازها فترة الاختبار المقررة لراغبات التكريس البتولي، ونالت المكرسة الجديدة اسم ميرونيا.

كما صلى مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين القداس الإلهي، أمس، في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمنطقة النزهة ٢ أبو رجيلة، التابعة لكنائس القطاع، وخلاله سام الخادم أشرف حلمي شماسًا كاملًا باسم دياكون شنوده، والخادم نصيف سمير شماسًا كاملًا باسم دياكون كيرلس.

كما صلى صلوات رسامة 20 من أبناء الكنيسة في رتبة إيبدياكون (مساعد شماس)، و١١٠ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

الأنبا ديمتريوس مطران ملوي القداس الإلهي المطرانية شماس ا

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