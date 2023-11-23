مواطن: أتمنى من الرئيس القادم توفير فرص عمل للشباب (فيديو)

تقف مصر على أعتاب مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين لرئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة، حيث رصدت "الدستور" آراء المواطنين حول هذا الصدد في الشارع المصري ومعرفة ما يريده المواطنون من الرئيس الجديد.

وقال"محسن محمود" إنه يطالب من الرئيس القادم توفير فرص عمل للشاب، وذلك للقضاء على البطاله بين الشباب، وذكر أن المشاريع التي نُفذت خلال السنوات الماضية وفرت الكثير من فرص العمل للشباب وذلك يطالب الرئيس القادم بإنشاء الكثير من المشاريع لتوفير عدد أكبر من فرص العمل.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفر الأمان بين المواطنين واستطاع ان يقضي على الجماعات المخربة التي نشرت الفوضى في البلاد، لذلك يطلب من الرئيس القادم أن يحافظ على ما قدمه الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.