الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: "إنجازات الدولة فى عهد الرئيس السيسي طالت كل الملفات" (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

أعد "الدستور" تقريرًا مصورًا التقى خلاله، عددًا من المواطنين لرصد آرائهم حول الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار سنوات، وكذلك رؤيتهم حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

المواطن أحمد عادل، قال إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني تجاه الوطن، لتحديد مصير مصر المستقبلي.

وأكد عادل أن إنجازات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية طالت جميع الملفات الخاصة بخدمة المواطن، وتوفير الحياة الكريمة له.

وتابع: نشهد نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة لها أثر كبير في تحسين الحركة التجارية والسياحية داخليا.

وحرص عدد من المواطنين على دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولذلك اهتم الجميع بتأييده ودعمه لتوفير حياة أفضل للمصريين.

 

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