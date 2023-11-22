الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: قرار الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين يحمي أمننا القومي (فيديو)

مواطن
مواطن

أعلن الشعب المصري دعمه وموافقته على كل ما يتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من قرارات لحل القضية الفلسطينية والتخفيف من حدة الأذى والبطش الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن المواطنون عن دعمهم للرئيس السيسي ومساندتهم له في سبيل الوصول إلى حلول تحمي الشعب الفلسطيني وتكفل له جميع حقوقه، وتربط لجام الاحتلال الذي بات يرتكب جرائم يرفضها المجتمع الدولي.

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وقال "أحمد عيد"، مواطن، إنه يدعم ويؤيد القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن الشعب المصري بأكمله يدعم شعب فلسطين ويريد تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عيد أن قرار الرئيس السيسي برفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، قرار يحمي الأمن القومي المصري في المقام الأول، كما يجب على الأهالي في عزة عدم ترك أرضهم لجيش الاحتلال، لذلك يؤيد قرار الرئيس السيسي حول التهجير.  

الجهود المصرية وإطلاق قمة القاهرة للسلام 

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن يخرج عن السيطرة.

موقف الرئيس السيسى الرافض لتصفية القضية 

وحرص الرئيس السيسي، على توجيه رسالة بلهجة حازمة عن عدم القبول بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال الرئيس السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إن مصر أكدت وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.

وأضاف أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية بل وجميع أحرار العالم على مدار 75 عامًا هى عمر القضية الفلسطينية.

وتابع: "يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني، مَن يظن أن الشعب الأبي الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، كما أؤكد للعالم بوضوح وبلسان مبين وبتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري، فردًا فردًا، أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عاجل لن تحدث وفي كل الأحوال لن تحدث أبدًا على حساب مصر".

الشعب المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني المواطنون

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