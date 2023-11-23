الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: مصر أصبحت قبلة العرب بعد مشروعات السيسي القومية (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

اهتمّ كثير من المواطنين بدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات المقبلة والترويج للمشروعات التي نفذها خلال السنوات الماضية، مطالبين بالاصطفاف دعمًا له لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها قبل سنوات.

"الدستور" التقت عددًا من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

مواطن يشيد بانجازات الرئيس السيسي

ويقول أحد المواطنين من دولة السودان مقيم في مصر، إن الدولة المصرية شهدت العديد من الانجازات على مدار السنوات الماضية وهى أصبحت في الوقت الحالي قبلة لكل العرب، لافتا إلى أنه جاء لمصر من أجل العلاج حيث تتميز مصر بوجود العديد من المستشفيات والأطباء المتفوقين.

وأضاف أن شكل الدولة المصرية تغير تماما من خلال المشروعات القومية التي تم تنفيذها وأكثرها تميزا مشروعات الطرق والكباري وخطوط المترو الجديدة وغيرها من المشروعات الضخمة.

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مواطن: الرئيس السيسى أحدث نهضة فى صعيد مصر بعد تهميشه لسنوات

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مواطن: الرئيس السيسى اهتم بكل فئات المجتمع وحافظ على الأمن القومى

الصمت الانتخابي

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

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