هاني العسال: «تحيا مصر وفلسطين» يضاف لسجل المواقف المصرية التاريخية دعمًا للأشقاء

اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عكست ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والتي ترتكز على أن السلام هو خيار الإنسانية، وعلى أنه لا مجال للقبول بمؤامرة تهجير الفلسطينيين.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدور الدبلوماسي المصري لم ينقطع منذ اندلاع الأزمة الأخيرة لتكثيف جهود منع إراقة مزيد من الدماء في القطاع، وتوضيح مفهوم القضية الفلسطينية وحقوقها في ضوء القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

وأضاف «العسال»، أن كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر «تحيا مصر فلسطين»، أكدت للجميع على أن فلسطين هي قضية مصر الأولى التي لم ولن تتخلى عنها وستظل في صدارة المدافعين والمساندين لها حتى حصولها على حقوقها كاملة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وأكد على الجهود المصرية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتي تصدرت فيها القائمة بنسبة تصل لـ80%، كما أن مصر خصصت مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج بإجمالي 158 رحلة جوية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي أكد على موقف مصر الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين قسريا، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن حفاظا على عدم تصفية القضية والإضرار بالأمن القومي لتلك الدول.

وعلق: مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين» يضاف لسجل المواقف التاريخية الداعمة للأشقاء.

وأشار «العسال»، إلى أن الرئيس السيسي سلط الضوء على وجود فارق كبير بين استضافة 9 ملايين من الضيوف وبين تهجير الفلسطينيين، إذ أنها تهدد بتصفية القضية الفلسطينية برمتها.