الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: مؤتمر "تحيا مصر فلسطين" تأكيد على الاصطفاف المصري دعمًا للقضية

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره مؤتمر “تحيا مصر فلسطين”.

وعلق عضو مجلس الشيوخ: “مؤتمر اليوم تكليل لنجاح الجهود المصرية في التوصل لاتفاق الهدنة بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية”ز

وأكد الجندي، في تصريحات له، أن الرئيس السيسي كان حريصًا خلال كلمته على إظهار آليات تعامل الدولة المصرية تجاه إدارة الأزمة وذلك بمزيج من الحسم والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، وتحديث المعلومات، والتوضيح أمام الرأي العام العالمي بالموقف المصري وكافة الجهود المضنية والتي وصفها الرئيس بـ"خلية إدارة أزمة".

الجندي: مؤتمر تحيا مصر فلسطين أظهر التلاحم والاصطفاف المصري دعمًا للقضية

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النائب حازم الجندى: تصفية القضية الفلسطينية بتهجير سكان غزة مرفوض ولن تتردد مصر فى مواجهته

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النائب حازم الجندى: خطة تنمية سيناء عززت الأمن القومى المصرى

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدا في توصيل المساعدات الإنسانية والامدادات لقطاع غزة والتي وصلت حوالي 12 الف طن نقلتهم 1300 شاحنة، منهم "8400" طن قدمتها الدولة المصرية، من خلال الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وصندوق تحيا مصر، بما يبلغ 70% من إجمالى المساعدات، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تبرز حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للقضية الفلسطينية ودعم أشقائها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر ستظل في طليعة المساندين للفلسطينيين، وكتب تاريخ كفاحها، مقرونا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية، وامتزج الدم المصرى بالدم الفلسطينى على مدار عقود سابقة شهدت تاريخ مطول من العلاقات والصداقات والروابط التاريخي والتي اعتبرت فيها مصر أن قضيتها العربية الأولى هي القضية الفلسطينية وحملت على عاتقها مهمة الدفاع عن حقوق أشقائها.

المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ فلسطين الجهود المصرية السيسي

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