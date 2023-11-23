الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: "السلام خيار الإنسانية ولو ظن أعداؤها غير ذلك"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي،: "ابحثوا عن الإنسانية المفقودة بين أطلال صراعات صفرية، تشعلها أصوات متطرفة تناست إن إسم الله العدل".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، عرضته قناة "إكسترا نيوز": "يجمع البشر من كل لون ودين وجنس على أن السلام خيار الإنسانية ولو ظن أعداؤها غير ذلك".

وتابع: "ولندعو لله أن يكلل جهودنا من أجل السلام بالنجاح وتضحياتنا من أجل الإنسانية بالتوفيق، مصطفين من أجل الوطن وأمنه، تجمعنا القضية وثوابتها، وتحيا مصر وتحيا فلسطين".

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