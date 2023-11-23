مواطن: إنجازات "حياة كريمة" طالت كل الملفات.. ورد الجميل للرئيس واجب (فيديو)

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين لمعرفة آرائهم حول الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات، وتقديم الدعم لتوفير حياة أفضل للمصريين



وقال المواطن علي الورداني، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة ردا للجميل مقابل كل تلك الانجازات التي حققت لصالح الوطن والمواطن، ننتظر ان تكون الفترة المقبلة جني ما بدأناه وبذلنا من أجله.

وتابع أن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” استفاد منها ملايين المواطنين بأنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن إنجازات المبادرة استهدفت جميع الملفات الخادمية دعمًا للمواطن البسيط.

وأشاد “الورداني” باهتمام الدولة المصرية بكل فئات المجتمع وخصصت لكل منهم ما يستحقوه ليشعر كل فرد في المجتمع انه من اولويات الدولة المصرية.

وحرص المواطنون على دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولذلك اهتم الجميع بتأييده ودعمه لتوفير حياة أفضل للمصريين.