الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" تطلق 100 شاحنة جديدة لأهالى غزة بواقع 3000 طن من المساعدات

حياة كريمة
حياة كريمة

في إطار جهودها المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق بأوجه الطرق الممكنة، أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن إطلاق قافلة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية تضم 100 شاحنة مُحملة بـ 3000 طن؛ تمهيدًا لتوصيلها قطاع غزة عبر ميناء رفح البري.
وأكد المركز الإعلامي لمؤسسة "حياة كريمة"، أن المؤسسة نجحت في إرسال 90 شاحنة مُحملة بـ 2250 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية السلع الغذائية والملابس والأدوية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب والبطاطين لأهالي غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع في أكتوبر الماضي وأسفر عن سقوط الآلاف من المصابين والضحايا.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والإغاثة لشعب فلسطين الشقيق، وتأكيدا على الدور الريادي والإقليمي للمؤسسة داخل مصر وخارجها، ووقوف مصر شعب وقيادة إلى جانبي الشعب الفلسطيني ومؤازرته في محنته الصعبة.
جدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة كانت على رأس مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أجل تقديم كل أوجه الدعم، وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة "من إنسان... لإنسان"، والتي تستهدف طلاب المدرس باختلاف مراحلها لدعم القضية الفلسطينية ومشاركتهم في تعبئة وتجهيز المساعدات الغذائية لأهالي فلسطين، بهدف إعلاء معاني المشاركة والتطوع، والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية، كما شاركت في الحملة الشعبية للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني في مختلف المحافظات، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين والشباب، فضلًا عن تخصيص حسابات في البنوك المصرية لتلقي التبرعات من المواطنين لدعم أهالي فلسطين، كما خصصت أربعة حسابات في البنوك المصرية، بعد إعلان الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تخفيض أوجه الدعاية الانتخابية لدعم الشعب الفلسطيني والدعوة بالتبرع لمؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة".

حياة “حياة كريمة” فلسطين غزة مؤسسة مؤسس مؤسسة حياة كريمة تطلق 100 شاحنة جديدة لأهالي غزة بواقع 3000 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية

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