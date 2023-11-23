الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق نشب بمنزل فى العياط

حريق منزل
حريق منزل

أمرت النيابة العامة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حريق منزل بالعياط، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية؛ للوقوف علي سبب الحريق وإعداد تقرير مفصل بالواقعة، حيث تسبب حريق اندلع داخل منزل بقرية بالعياط في إصابة 3 من قاطنيه بينهم 2 باختناق والثالث بحروق وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة، وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بقرية كفر ترك.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل عقار مكون من طابق واحد؛ ما أسفر عن 3 مصابين اثنين منهم بالاختناق والثالث بحروق.

نقل المصابون إلى مستشفى العياط المركزي للعلاج، وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق دون امتداده إلى المجاورات.

استعلام عن الحالة الصحية مصابي حريق محتويات شقة إحدى قرى العياط

مواد متعلقة

إخماد حريق محل اكسسوارات سيارات بالشرقية

الأكثر قراءة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.. وصول الرئيس السيسى إلى ستاد القاهرة (بث مباشر)

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

"الدستور" تكشف بصور حصرية تفاصيل اكتشاف بئر بترول "تى 100" فى الصحراء الغربية

حنان مطاوع لـ«الدستور»: صدقى صخر «مولد نجم».. وعودة وليد فواز فى صوت وصورة قوية

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

علي سعدة

دور مصر في الأزمة الحالية

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء