النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق نشب بمنزل فى العياط

أمرت النيابة العامة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حريق منزل بالعياط، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية؛ للوقوف علي سبب الحريق وإعداد تقرير مفصل بالواقعة، حيث تسبب حريق اندلع داخل منزل بقرية بالعياط في إصابة 3 من قاطنيه بينهم 2 باختناق والثالث بحروق وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة، وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بقرية كفر ترك.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل عقار مكون من طابق واحد؛ ما أسفر عن 3 مصابين اثنين منهم بالاختناق والثالث بحروق.

نقل المصابون إلى مستشفى العياط المركزي للعلاج، وأخمدت قوات الحماية المدنية الحريق دون امتداده إلى المجاورات.