"البحر الأحمر الأزهرية" تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم

اختتمت الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي في البرمجيات واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم لموجهي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمناطق الأزهرية، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

تفاصيل الجلسة

وتناولت الجلسات التدريبية مجموعة من المحاور أهمها: الأكواد البرمجية المرتبطة بالمناهج الدراسية، البرمجة أون لاين لكل لغات البرمجة عبر الانترنت، استخدام مواقع التفاعل التعليمية لمواد العلوم والرياضيات، إنشاء الموضوعات التعليمية سواء عروض تعليمية، صفحات ويب، صفحات معالجة النصوص باستخدام مواقع الذكاء الاصطناعي.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أهمية دور الموجهين في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية، والقيام بعقد ورش عمل مع المعلمين بالمناطق الأزهرية لنقل أثر التدريب.

كما أكد فضيلته أن هذا الدور لن ينحصر على معلمي تكنولوجيا والمعلومات والاتصالات فحسب بل يتم عقد ورش العمل لكل المعلمين في كافة التخصصات ومنها: برنامج محرر النصوص Microsoft Word لكتابة معادلات العلوم والرياضيات، وكذلك استخدام برامج التحرير الصوتي أثناء الكتابة بدلًا من الكتابة على لوحة المفاتيح، معلمي القرآن الكريم والعلوم الشرعية في استخدام آيات الخط العثماني اثناء تحرير النصوص، استخدام المعامل الافتراضية التفاعلية (اون لاين).

كما قام الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الدكتور إسماعيل الحداد، توفير متطلبات معامل الكمبيوتر داخل بيت الشباب وامداده بالتكييفات، وتوفير المتطلبات التي تلبي كل النواحي التعليمية والفندقية لبيت شباب الأزهر والذي يُعد صرحًا فندقيًا متميزًا يليق بأبناء الأزهر ورواده.

عقد ورش عمل

وأضاف الشيخ عوض الله عبدالعال، رئيس الإدارة لشؤون المناطق والخدمات، بأن المناطق الأزهرية ستقوم بالإعداد الجيد لتنفيذ تعليمات فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لعقد ورش العمل من خلال استخدام معامل الكمبيوتر التعليمي بمراكز تدريب الحاسب الآلي ومعامل الكمبيوتر التعليمي داخل المناطق الأزهرية.

كما أكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، دور التوجيه الفني لاستكمال العناصر العملية التعليمية، وأن مثل هذه التدريبات التي تقوم بها التدريب التربوي بقطاع المعاهد بالتنسيق مع الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي تؤتي ثمارها في ظل التقدم التكنولوجي في مجال التعليم والتي سينعكس أثرها على جميع المعلمين، والطلاب تنفيذا لرؤية فضيلة الأستاذ الدكتور وكيل الازهر.

وأفاد الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، أن العام التدريبي 2023/2024، سيشهد تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مختلف المجالات والتخصصات التي تثري الجوانب المهنية والمهارات العلمية والقيادية للعاملين بالمعاهد الأزهرية.