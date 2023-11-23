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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بالزيادة الجديدة.. خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا لشهر ديسمبر 2023

صرف المعاشات
صرف المعاشات

يهتم الآلاف من المصريين مستحقي المعاش لمعرفة قيمته من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خاصة بعد زيادته أكتوبرالماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الغلاء وارتفاع مؤشرات التضخم محليًا وعالميًا، وقدرت الزيادة بنحو 15 % من قيمة المعاش. 

الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا

 وقد وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية  خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم الشخصي عبر موقعها الإلكتروني، تأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة للمواطنين، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الراحة لأصحاب المعاشات والمستحقين، من خلال استخدام هذه الخدمة، يمكن لأصحاب المعاشات معرفة قيمة المبلغ المقدر لهم لصرفه كل شهر.

زيادة المعاش في مصر  لشهر ديسمبر 2023

وتستفيد فئة كبيرة في مصر من معاش التأمينات الاجتماعي ويقدر عددهم بنحو 11 مليون مواطن، وتمنحهم الدولة ميزات كبيرة منها زيادة تدريجية والاستعلام المعاش إلكترونيًا بدلًا من التزاحم على المكاتب ومختلف مديريات التأمينات الاجتماعية، وأعلن الرئيس السيسي في بني سويف سبتمبر الماضي عن منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش إلكترونيًا لشهر ديسمبر 2023

يرجى القيام بالخطوات التالية للاستعلام عن قيمة المعاش:

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس 2023 لأصحاب المعاشات

رابط وخطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات أكتوبر 2023 بالرقم القومي وموعد تطبيقها

1- الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط المتاح.

2- إدخال اسم المستخدم المخصص لأصحاب المعاشات.

3- إدخال كلمة المرور المطلوبة.

4- تسجيل الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.

كما يمكن الاطلاع على جدول قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة.

موعد صرف معاش ديسمبر 2023 

من المقرر أن تصرف معاشات شهر ديسمبر 2023 خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر، وتطبق فيها الزيادة الاستثنائية لأصحاب المعاشات وقد بدء صرف الزيادة في نوفمبر بأثر رجعي عن أكتوبر.

أماكن صرف معاش ديسمبر 2023

يمكنك الحصول على معاشات شهر  نوفمبر من الأماكن التالية:

1- البريد المصري.

2- فروع البنوك.

3- منافذ فوري.

4- فروع بنك ناصر الاجتماعى في مختلف المحافظات

5- من خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.

6- باستخدام ماكينات الصرف الآلي الموجودة في جميع أنحاء البلاد.

 إقرأ أيضًا: الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم والرقم القومى وكيفية التسجيل كمستخدم بموقع الهيئة

 

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الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم والرقم القومى وكيفية التسجيل كمستخدم بموقع الهيئة

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم 2023| جدول صرف معاشات شهر ديسمبر

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