الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإعلامى محمد عبدالرحمن يشارك فى تقديم مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" (خاص)

جريدة الدستور

يشارك الإعلامي محمد عبدالرحمن في تقديم احتفالية “تحيا مصر وفلسطين” المقامة حاليًا بستاد القاهرة، والذي يشهد إقبالًا واسعًا من قبل المواطنين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانطلق مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقام داخل ستاد القاهرة الدولي.

وشهد ستاد القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، إقبالًا واسعًا من المواطنين للمشاركة في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويأتي المؤتمر في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، وكذلك نجاح الجهود المصرية في التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار.

وتوافد الآلاف على ستاد القاهرة، حاملين صورة الرئيس السيسي، وأعلام مصر وفلسطين، مؤكدين دعمهم الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ودعمهم الكامل لكل تحركات القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

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