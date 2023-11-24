الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم الجمعة.. الأسقفية الإنجليكانية تستكمل الجزء الثاني من أحدث أنشطتها

سامي فوزي
سامي فوزي

يستكمل مركز جسور التابع للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، الجزء الثاني من أحدث أنشطتها وهو عبارة عن ورشة عن التطريز، وذلك بمركز جسور الثقافي داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تقدم الورشة

المدربة ماريان نادر، إذ يضم اليوم التعرف علي مبادئ فن التطريز، حيث تساعد الورشة علي التفرقة بين الأنواع الجيدة للخامات المستخدمة وكيفية استخدام الغرز المناسبة لكل باترون، يُعد فن التطريز من أهم الفنون اليدوية حيث يساعد الشخص علي تفريغ طاقته في شكل من اختياره ووضع لمسته الخاصة.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

أ الدكتور سامى فوزى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الدكتور سامي فوزي المطران سامي فوزي د دكتور سامي فوزي دكتور سامي فوزي

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