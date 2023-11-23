الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على متحف النوبة بمحافظة أسوان في ذكرى افتتاحه

متحف النوبة
متحف النوبة

يحل اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر، ذكرى افتتاح متحف النوبة بمحافظة أسوان، ليكون من أهم المتاحف التاريخية الإقليمية في مصر وأشهر المعالم السياحية في أسوان، والذي تزامنت فكرة إنشائه مع انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة في ستينات القرن الماضي، حتى تم وضع حجر الأساس للمتحف عام 1986م، وافتتح للجمهور في 23 نوفمبر 1997م.

متحف النوبة.. أهم المتاحف الإقليمية في مصر 

يقع متحف النوبة في مدخل مدينة أسوان على ربوة عالية بجوار القباب الفاطمية الإسلامية، وقد استوحى تصميمه من المعمار التقليدي للقرية النوبية، وتبلغ مساحة المتحف حوالي 50000م2، خصص منها 7000م2 للعرض المتحفي الداخلي و43000م2 للعرض المتحفي الخارجي والحديقة المتحفية.

يُعد متحف النوبة من أهم المتاحف التاريخية الإقليمية في مصر وأشهر المعالم السياحية في أسوان.

بدأت فكرة إنشاء المتحف وافتتاحه عام 1997 بواسطة منظمة اليونسكو، ليضم نتاج أعمال الحفائر في مناطق معابد النوبة مستعرضًا العادات والتقاليد واللغة النوبية منذ بداية عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.

تم تصميم مبنى المتحف على غرار المعمار التقليدي للقرية النوبية، وتم إنهاء التصميم بالحجر الرملي والجرانيت الوردي، وقد فاز المبني عام 2001 بجائزة أغاخان للعمارة. يتكون المتحف من ثلاثة طوابق تضم عدد من القطع الأثرية من أبرزها تمثال للملك رمسيس الثاني من عصر الأسرة التاسعة عشر، هيكل عظمي من عصر ما قبل التاريخ، عدد من الأسلحة الحديدية، تيجان مصنوعة من الفضة ومرصعة بالعقيق، سروج خيل، وحلي فضية، وأواني فخارية.

يشار إلى أن وزارة السياحة والاثار بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار يعملن على تطوير المتاحف والمواقع الأثرية وتزويدها بالوسائل والامكانيات الحديثة كبوابات الدخول الالكترونيه والدفع الالكتروني ياتى ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار على تطوير المواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية وتحسين التجربة السياحية للزائرين من المصريين والسائحين.


 

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