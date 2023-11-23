محافظ أسوان: تنفيذ 95% من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر

يواصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمسئولين بالمحافظة متابعة معدلات تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر والمقرر افتتاحه بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى منتصف يناير المقبل، خاصة أن هذا المشروع الواعد الذى يتم لأول مرة منذ 1964 بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة للقوات المسلحة، وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ويأتي مشروع ممشى أهل مصر ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ولاسيما في كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم، وبنسبة تنفيذ 75 % ، وأيضًا كورنيش النيل بإدفو بطول 2 كم، والذى تم إنهاؤه بنسبة 100 %، بالإضافة إلى الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر، وبنسبة تنفيذ 60 %، فضلًا عن مرسى وممشى قرية فارس الجديد على مساحة 2700 م2.

مشروع ممشي أهل مصر

وكشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه تم إنهاء المستوى الأول من مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 3600 متر من إجمالي 4 كم جارى العمل فيها بنسبة 95%، ويضم نخيل وأشجار وزهور متنوعة الأشكال والألوان، وكذلك أرضيات من الجرانيت والحجر الرملى، مع مقاعد خشبية قواعدها من الرخام الأسوانى، فضلًا عن البرجولات والاسوار التي تحمل الهوية البصرية، وتشكيلات تصميمية الطابع التراث.

ولفت إلى أنه تم إنهاء 70 % من المستوى الثانى، وهو يضم المستوى الثانى 48 محل وكافتيريا وبازار، علاوة على عدد 2 مطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، وكذلك تكثيف التشجير والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقًا للكود المصرى.

وأضاف محافظ أسوان، أن المستوى الثالث تم إنهائه بنسبة 85 %، وهو يضم الممشى الزجاجى والذى سيراعى فيه توفير كافة معايير الأمان، مشددًا على ضرورة تكثيف الأعمال المطلوبة طبقًا للبرامج الزمنية، مع زيادة عدد العمالة والمعدات الفنية داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوى، وهو الذى يتطلب المرور الميدانى اليوم، وتلافى الملاحظات أولًا بأول.

ولفت إلى أن ذلك يتكامل مع الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات أخرى مماثلة من أبرزها مشروع تطوير منطقة الطابية، والذى يستهدف إضفاء اللمسة الجمالية على هذه المنطقة الأثرية بوسط المدينة، وتوسعة الشوارع المحيطة، كما يتوازى مع تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بشرق وجنوب المدينة المرتبطة بكوبرى السيل العلوى، وأيضًا كوبرى خزان أسوان البديل، ولاسيما مشروع تطوير وتوسعة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم، مع تغطية مصرف السيل بطول 2530 متر، فضلًا عن تطوير المدخل الجنوبى أمام مدخلى الكرور وعزبة العسكر، وصولًا لمنطقة معابد فيله.

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