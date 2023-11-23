الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: تنفيذ 95% من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر

المشروع
المشروع

يواصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمسئولين بالمحافظة متابعة معدلات تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر والمقرر افتتاحه بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى منتصف يناير المقبل، خاصة أن هذا المشروع الواعد الذى يتم لأول مرة منذ 1964 بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة للقوات المسلحة، وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى. 

ويأتي مشروع ممشى أهل مصر ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ولاسيما في كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم،  وبنسبة تنفيذ  75 %  ، وأيضًا كورنيش النيل بإدفو بطول 2 كم، والذى تم إنهاؤه بنسبة 100 %، بالإضافة إلى الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر، وبنسبة تنفيذ 60 %، فضلًا عن مرسى وممشى قرية فارس الجديد على مساحة 2700 م2. 

مشروع ممشي أهل مصر 

وكشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أنه تم إنهاء المستوى الأول من مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 3600 متر من إجمالي 4 كم جارى العمل فيها بنسبة 95%، ويضم نخيل وأشجار وزهور متنوعة الأشكال والألوان، وكذلك أرضيات من الجرانيت والحجر الرملى، مع مقاعد خشبية قواعدها من الرخام الأسوانى، فضلًا عن البرجولات والاسوار التي تحمل الهوية البصرية، وتشكيلات تصميمية الطابع التراث.  

ولفت إلى أنه تم إنهاء 70 % من المستوى الثانى، وهو يضم المستوى الثانى  48 محل وكافتيريا وبازار، علاوة على عدد 2 مطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، وكذلك تكثيف التشجير والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقًا للكود المصرى. 

وأضاف محافظ أسوان، أن المستوى الثالث تم إنهائه بنسبة 85 %، وهو يضم الممشى الزجاجى والذى سيراعى فيه توفير كافة معايير الأمان، مشددًا على ضرورة تكثيف الأعمال المطلوبة طبقًا للبرامج الزمنية، مع زيادة عدد العمالة والمعدات الفنية داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوى، وهو الذى يتطلب المرور الميدانى اليوم، وتلافى الملاحظات أولًا بأول. 

ولفت إلى أن ذلك يتكامل مع الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات أخرى مماثلة من أبرزها مشروع تطوير منطقة الطابية، والذى يستهدف إضفاء اللمسة الجمالية على هذه المنطقة الأثرية بوسط المدينة، وتوسعة الشوارع المحيطة، كما يتوازى مع تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بشرق وجنوب المدينة المرتبطة بكوبرى السيل العلوى، وأيضًا كوبرى خزان أسوان البديل، ولاسيما مشروع تطوير وتوسعة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم، مع تغطية مصرف السيل بطول 2530 متر، فضلًا عن تطوير المدخل الجنوبى أمام مدخلى الكرور وعزبة العسكر، وصولًا لمنطقة معابد فيله. 

IMG-20231123-WA0028
IMG-20231123-WA0028
IMG-20231123-WA0031
IMG-20231123-WA0031
IMG-20231123-WA0030
IMG-20231123-WA0030
محافظ أسوان مشروع أهل مصر كورنيش النيل عيد أسوان القومي البرامج الزمنية

مواد متعلقة

توافد المئات من أهالى دراو لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

محافظ أسوان يتابع فعاليات البرنامج التدريبى "المرأة تقود بالمحافظات"

مصرع إمام مسجد فى حادث سير بأسوان

ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية.. توزيع أجهزة لاب توب على الطلاب ذوي الهمم بجامعة أسوان

محافظ أسوان يعقد اجتماعًا لمتابعة نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالشلال

خريطة لإخلاء المدارس ومراجعة المخرات الصناعية.. استعدادات أسوان لمواجهة السيول والأمطار

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروع مصرف السيل ويشدد على إزالة كافة التعارضات

ضمن خطة متكاملة للتطوير.. محافظ أسوان: تحديث 3 مجازر كمرحلة أولى

الأكثر قراءة

مؤتمر تحيا مصر وفلسطين.. وصول الرئيس السيسى إلى ستاد القاهرة (بث مباشر)

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

مؤتمر تحيا مصر فلسطين.. الرئيس السيسى: مصر لم ولن تغلق معبر رفح أبدًا

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

جريمة السيدة "داليا زيادة"

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء