الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر والسعودية يستعرضان خطط مواجهة الشح المائي والتعامل مع تحديات المياه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتور عبدالعزيز الشيباني وكيل المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، والمهندس خالد القريشي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، وعدد من ممثلي المؤسسة العامة للرى وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة منظم المياه في المملكة العربية السعودية لمناقشة أوجه التعاون بين مصر والسعودية في مجال المياه.

التعاون الفني بين مسئولي المياه في مصر والسعودية

وأشار الدكتور سويلم، لأهمية تعزيز التعاون الفني بين مسئولي المياه في مصر والسعودية خاصة في ظل الشح المائي الذي يواجه البلدين، وهو ما يتطلب الإعتماد على العلم والتكنولوجيا الحديثة في مجال المياه لتعزيز قدرة الدول في التعامل مع هذه التحديات.

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وأكد وزير الرى، على أهمية التعاون البحثى بين المركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى والجهات والمراكز البحثية السعودية في مجالات رفع كفاءة إستخدام المياه وتحلية المياه المالحة ومعالجة المياه والحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.

ويشارك الدكتور هاني سويلم في إجتماعات الدورة الخامسة عشر لـ "المجلس الوزاري العربي للمياه" والتي بدأت أمس الأربعاء الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ لمناقشة إجراءات تنفيذ الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.

كما أن العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة أدت لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة بما في ذلك النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة والنزاعات الإقليمية وتغير المناخ ونظم الإدارة، كما تعد المنطقة العربية الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع عدد ١٩ دولة من بين ٢٢ دولة عربية في نطاق شح المياه.

الموارد المائية والري البيئة والمياه والزراعة المياه الوطنية مسئولي المياه في مصر والسعودية الشح المائى

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