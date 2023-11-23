وزير الرى: دعوة الكويت للانضمام لمبادرة AWARe والتعاون فى مجال معالجة المياه

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتور جاسم الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتى، على هامش فعاليات المؤتمر العربى الخامس للمياه والمنعقد بالمملكة العربية السعودية.

وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين فى مجال معالجة مياه الصرف على غرار محطة الجبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي فى مصر، وتنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول، والاستفادة من الخبرة المصرية المتميزة فى هذا المجال، وإجراء الدراسات الهيدرولوجية لأودية ومخرات السيول بما يمكن من الاستفادة من مياه السيول والحماية من أخطارها.

صياغة مذكرة تفاهم مشتركة في مجال إدارة الموارد المائية

وتمت مناقشة إمكانية صياغة مذكرة تفاهم مشتركة بين مصر والكويت في مجال إدارة الموارد المائية، تتضمن كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

دعوة دولة الكويت للانضمام لمبادرة AWARe

واستعرض الدكتور سويلم مسارات مبادرة AWARe، التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27، حيث تغطى مساراتها الستة موضوعات مختلفة تتعلق بالمياه والمناخ، مشيرًا إلى تميز المبادرة بطبيعة فريدة تعتمد في المقام الأول على تلبية احتياجات وتحديات الدول النامية، ووضع نهج فعال للاستجابة لتلك الاحتياجات، وقد توجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة الكويت للانضمام للمبادرة والمشاركة فى اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة والمزمع عقده يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بجناح المياه خلال مؤتمر COP28.

ويشارك الدكتور هاني سويلم في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لـ"المجلس الوزاري العربي للمياه"، والتي بدأت أمس الأربعاء الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ لمناقشة إجراءات تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.