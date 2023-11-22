الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الري السابق لـ"الشاهد": تنمية مواردنا المائية ضرورة لحماية حقوق الأجيال القادمة

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي

استكمل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، حديثه عن محاور الخطة الاستراتيجية لملف المياه، مشيرًا إلى أن المحور الأول والثاني يتحدث عن المياه التي بحوزة مصر وتحسين كفاءتها.

وأضاف “عبد العاطي” في حواره لبرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هل المياه تكفينا في المستقبل؟ الإجابة لا؛ لأننا نزيد 1.8 مليون نسمة في السنة وفي عام 2050 نصل بتلك الزيادة إلى 160 مليون نسمة يحتاجون موارد مائية ومدارس وبيوت ومستشفيات وتعليم". 

وتابع: "لا أفكر في المياه الموجودة الآن لكن أفكر في الأجيال القادمة" مشيرًا إلى أن المحور الثالث من الاستراتيجية هو تنمية الموارد المائية.

ويُعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج "الشاهد" يُذاع يوميُا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

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