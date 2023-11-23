الخميس 23 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة حازم عمر فى مناظرة التنسيقية: مرشحنا لديه رؤية لتطوير التعليم والصحة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

قالت الدكتورة أمل عصفور، ممثلة حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، في المناظرة التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بين ممثلي مرشحي الرئاسة، إنها تشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على دورها في الحياة السياسية، كما وجهت الشكر لباقي الحضور من ممثلي باقي المرشحين.

وأوضحت أن رؤية حزب الشعب الجمهوري، في المحور المجتمعي، ليست بمعزل عن المحورين السياسي والاقتصادي، مؤكدة أن زيادة الموارد، ستؤدي لزيادة دعم الأفراد والاستثمار في البشر، وبالتبعية ستؤدي لخلق حالة من الوعي.

 

زيادة الموارد المخصصة للصحة

وأوضحت أن مرشحها لديه برنامج كامل في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ودعم الشباب والمرأة، مؤكدة أن هذا البرنامج يهدف لزيادة الموارد المخصصة للصحة، من خلال الحوكمة وتلافي مشاكل الأداء الحالي وكذلك الاستثمارات الوطنية، من خلال رقابة حكومية بالضوابط والتشريعات.

تطوير البنية التحتية في القطاع الصحي

كما أوضحت أن تطوير البنية التحتية في القطاع الصحي والكوادر الطبية وتحفيزهم على العمل، وخلق نوع من أنواع الحوكمة لمراقبة الأداء، أهم بنود مبادرة مرشحها للانتخابات الرئاسية.

ولفتت إلى أن رؤية مرشحها في التعليم، قائمة على استراتيجية شاملة، تهدف لخلق فرد واع ومثقف ومثقل بالمهارات، للاستفادة منه محليا ودوليا.

جاء ذلك خلال مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بين ممثلي مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية القادمة، حول المحور الاجتماعي في برامجهم.

أدار الحوار خلال المناظرة، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة، النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وعصام الصباحي، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتورة أمل عصفور، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

أمل عصفور حازم عمر المرشح الرئاسي تنسيقية شباب الأحزاب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحياة السياسية

مواد متعلقة

حملة فريد زهران: رؤية مرشحنا قائمة على التنمية وأركانها الشمول والاستدامة

ممثل حملة عبدالسند يمامة فى مناظرة التنسيقية: نستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

ممثل المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى مناظرة التنسيقية: رؤية مرشحنا استمرار لخطة 2030

رؤى المحور المجتمعي في برامج مرشحي الرئاسة ضمن ورشة عمل لتنسيقية شباب الأحزاب

حملة حازم عمر لـ"صالون التنسيقية": نعتمد على مسارات غير تقليدية في الدعاية لمرشحنا

حملة فريد زهران: نحرص على استخدام كل الأدوات القانونية المتاحة فى الحملة

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى: المشهد الانتخابى يليق بحجم الدولة

حملة المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة: "الوفد" دائمًا بجوار الشعب

الأكثر قراءة

الحبس سنة لـ محمد رمضان فى "ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير"

مفاجأة أسفل مستشفى الشفاء.. هذا ما وجده الصحفيون الأجانب

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

بالأسماء.. قائمة كولر للراحلين عن الأهلى فى يناير

مختصون من "الطرق والكبارى" يشرفون على رفع كوبرى مشاة أحمد عرابى

قرار جمهورى بالموافقة على قرض لإنشاء مترو الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

جارة القمر

ماجد حبته

هدنة وأيديهم على الزناد

نورا المراكبى

أوقِفوا ازدواجية المعايير.. قدِّموا نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية

مدحت بشاى

يحدث فى يوم الطفل العالمى فى غزة

جلال حمام

أزمة إسرائيل مع (اليوم التالى) فى غزة

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء