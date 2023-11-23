الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز حماية المستهلك: تكثيف الحملات بالأسواق للتصدي لمخالفات ارتفاع الأسعار

مراقبة الاسواق
مراقبة الاسواق

أكد اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لأي مخالفات، حيث ستتواجد الحملات الرقابية في الشوارع لمتابعة المحلات التجارية التي تطرح السلع الغذائية للمواطنين.

ووجَّه الرشيدي، مأموري الضبط القضائي بالجهاز، في تصريحات اليوم، بضرورة احترام الجمهور خلال التعامل سواء المواطن الذي يرغب في الحصول على السلعة أو أصحاب المحلات التجارية مع التعريف بشخصية العاملين بالجهاز خلال عملهم في الحملات الرقابية وفقًا للإجراءات المتبعة.

جهاز حماية المستهلك يتصدي لمُحتكرى السلع الغذائية والاستراتيجية

وأوضح  اللواء شريف الرشيدي، أن الحملات الرقابية ستركز على مدى التزام التجار ببيع السلع بالأسعار المعلنة وعدم البيع بسعر أزيد من المعلن، وتحرير محاضر للمخالفين، مع ضرورة  وجود الفواتير، إضافة إلى التأكد من تاريخ صلاحية السلع، أيضا التفتيش على المخازن الملحقة بالمحلات التجارية للتأكد من جودة وسلامة تخزين السلع حتى يشعر المواطن بوجود جهاز رقابي يعمل لخدمته.

 إعداد خطة لتفعيل الدور الرقابي وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إعداد خطة لتفعيل الدور الرقابي وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال الفترة الحالية للتصدي لمخالفات ارتفاع الأسعار حيث عقد اجتماعًا مع قيادات الجهاز وأكد على ضرورة التواجد في الشوارع  بصفة مستمرة والتعامل مع شكاوى المواطنين بأهمية كبيرة.

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جهاز حماية المستهلك يبدأ بث رسائل "sms" على المحمول لتوعية المواطنين

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