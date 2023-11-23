الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى فلسطينى: مصر تبذل جهودًا كبيرة لوقف إطلاق النار فى غزة

المحلل السياسي الفلسطيني
المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع

قال المحلل السياسي الفلسطيني عبدالمهدي مطاوع، إن مصر بذلت جهودًا كبيرة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف "مطاوع"، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن كل يوم يمر يزيد معدل الضحايا والشهداء والمصابين الفلسطينيين وتتعمق الأزمة الإنسانية بشكل كبير.

وأشار إلى أن جهود مصر الكبيرة التي في الغالب لا تكون أمام وسائل الإعلام إلى أن وصلنا إلى الحديث عن هدنة إنسانية في قطاع غزة.

محلل فلسطيني: أهل غزة يفكرون فقط في وقف إطلاق النار 

وتابع: "أهل غزة يفكرون فقط في وقف إطلاق النار بعد 45 يومًا من القصف وعدم النوم والتشرد والنزوح" مؤكدًا أن أهل غزة يعيشون حياة غير آدمية ويعانون أزمة إنسانية ضخمة جدًا بسبب العدوان الإسرائيلي.

كما أكد أن تنفيذ هذه الهدنة يعطي مصر دفعة قوية لمواصلة جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، متابعًا: "الهدنة الإنسانية ستساعد في إدخال الكم الأكبر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والأهم إراحة الفرق التي تعمل في غزة مثل الهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا في توصيل المساعدات لأهالي القطاع".

غزة قطاع غزة وقف إطلاق النار اكسترا نيوز العدوان الإسرائيلى

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