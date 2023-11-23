السفارة الفلسطينية فى القاهرة: بإمكان العالقين بمصر العودة إلى غزة اعتبارًا من الغد

أعلنت السفارة الفلسطينية لدى القاهرة، اليوم الخميس، عن أنه بإمكان المواطنين العالقين في شمال سيناء، العودة إلى قطاع غزة غدًا الجمعة.

وأفادت سفارة فلسطين، في بيانٍ صحفي، بأن السلطات المصرية أكدت أنه سيتم السماح أيضًا بعودة العالقين في القاهرة، وباقي المحافظات المصرية اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وأعرب السفير دياب اللوح، عن شكره للسلطات المصرية على جهودها المبذولة، والمستمرة للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة.