رئيس الوزراء القطري: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضرورة استمرار الجهود لوقف الحرب على غزة.

حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

وأكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط، هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.

اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة

وجرى خلال الاتصال مناقشة خطوات بدء تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بوساطة قطر، ودعم مصر، والولايات المتحدة الأميركية، والسير في إجراءات إطلاق سراح المدنيين، وأهمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي، أن بلاده لا تزال ملتزمة بحل الدولتين، مشددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة الأميركية.

موعد تطبيق الهدنة الإنسانية في غزة

وفي وقت سابق أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن المحادثات التي تُجريها قطر ومصر حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، مستمرة وتسير بشكل إيجابي.

وأكد الدكتور الأنصاري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات القادمة.

وأضاف أن العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في مصر والولايات المتحدة الأميركية، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق.

اعتقالات واسعة طالت 76 فلسطينيًا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 76 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن، طوباس ونابلس وجنين وبيت لحم والخليل ورام الله والبيرة وقلقيلية وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت الفلسطينيين بزعم أنهم مطلوبون.