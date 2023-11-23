الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تسيير طائرة إمدادات طبية أردنية إلى غزة

طائرة إمدادات طبية
طائرة إمدادات طبية أردنية

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) عن تسيير  طائرة إمدادات طبية طارئة إلى قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ضمن الجهود المتواصلة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الحرجة.

الأدوية والإمدادات الطبية ومستلزمات المستشفيات

وأكد بيان صادر عن الهيئة، اليوم الخميس، أن المساعدات العاجلة تحتوي على 45 طنا من أدوات ومعدات الطوارئ الطبية، بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية ومستلزمات المستشفيات ومعدات الولادة اللازمة لدعم الأمهات الحوامل.

مدير شئون الأونروا فى الأردن أولاف بيكر

وقال مدير شئون الأونروا في الأردن أولاف بيكر: "إننا ملتزمون بإعطاء الأولوية ودعم حياة لاجئي فلسطين، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في غزة".

وأشار إلى أن "هذه المساعدات جزء من جهود الوكالة الدءوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة، وأن هذا الدعم السخي من الجهات المانحة لنا".

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تنسيق الجهود اللازمة لدعم الأهل فى قطاع غزة

من جهته، أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، أن الهيئة تعمل مع شركائها على حشد وتنسيق الجهود اللازمة لدعم الأهل في قطاع غزة، خاصة القطاع الصحي للتخفيف من معاناة الجرحى والمصابين.

المبادرة المشتركة

وأوضح أن هذه المبادرة المشتركة بين الأونروا والهيئة تؤكد التفاني في تقديم الإغاثة الفورية لأولئك الذين يتعرضون لمعاناة قاسية في غزة.

دعم حياة اللاجئين الفلسطينيين

وأضاف "الشبلي" أن هذه المساعدات تؤكد التزام "الأونروا" الثابت بدعم حياة اللاجئين الفلسطينيين، والتي تعمل بجد على إيجاد طرق برية إضافية لضمان وصول المساعدات الإنسانية الفورية إلى سكان غزة من الأردن.

قوات الاحتلال الإسرائيلى

وفي وقت سابق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 76 فلسطينيا من الضفة الغربية في دولة فلسطين.

الأونروا طائرة الأدوية والإمدادات المستشفيات قطاع غزة

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