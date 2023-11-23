200 جريح ما زالوا محاصرين فى مستشفى الإندونيسى شمال قطاع غرة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصار مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وتستهدف كل ما يتحرك في محيطه.

65 جثة ما زالت في المستشفى ولم يتم دفنها

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن نحو 200 جريح برفقة الطواقم الطبية ما زالوا محاصرين داخل المستشفى، وأن هناك 65 جثة ما زالت في المستشفى، ولم يتم التمكن من دفنها حتى اللحظة.

قناصة جنود الاحتلال الإسرائيلي يطلقون النار على كل من يتحرك في المنطقة

وأضاف أن قناصة جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتلون أبراجًا قبالة المستشفى، ويطلقون النار على كل من يتحرك في المنطقة.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية تضطر إلى نقل ما بين 6-7 جرحى في كل سيارة إسعاف خلال عمليات الإجلاء، في ظل قصف متواصل يتعرض له المستشفى من كل الجهات.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبوسلمية وعددًا من الكوادر الطبية خلال إجلائهم.

الهلال الأحمر الفلسطيني يتمكن من إجلاء 190 جريحًا

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت يوم أمس الأربعاء عن أنها تمكنت من إجلاء 190 جريحًا ومريضًا، ومرافقيهم وعدد من الطواقم الطبية من مجمع الشفاء إلى مستشفيات جنوب قطاع غزة، فيما لا يزال عدد من الجرحى ومرافقيهم في المستشفى.

وأشارت إلى أن الجرحى نُقلوا إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس، فيما نُقل مرضى غسيل الكلى إلى مستشفى أبويوسف النجار في رفح.

وفي سياق آخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر منشآت لجهاز الاستخبارات العسكرية التابع لحركة حماس في قطاع غزة.

وأعلن الإسرائيليون عن أن العديد من مقاتلي حماس استشهدوا خلال العملية، وتم اكتشاف منشآت لإنتاج الأسلحة، بعدما هاجم لواء مظلي مقرًا لحماس وموقعًا عسكريًا.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم خلال العملية جمع مواد استخباراتية ومعلومات حول البنية التحتية تحت الأرض للحركة.

وقال المكتب الصحفي لحركة حماس إن الحرب، التي بدأت بهجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، أسفرت حتى الآن بسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل 14500 شخص وإصابة 35 ألف شخص آخرين.

من جانبها، قالت وزارة الصحة التي تديرها حماس إن أكثر من 16 ألف شخص استشهدوا جراء هجمات إسرائيل.