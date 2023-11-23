منذ بدء طوفان الأقصى.. تقرير أممي: استشهاد 217 فلسطينيًا في الضفة الغربية

أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن 8 فلسطينيين استشهدوا أمس على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثلاث عمليات منفصلة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

استشهاد 6 فلسطينيين إثر غارات جوية إسرائيلية



وأوضح التقرير أن 6 فلسطينيين استشهدوا في مخيم طولكرم للاجئين في عملية شملت اشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين وغارات جوية إسرائيلية، ما أدى إلى إلحاق أضرار واسعة النطاق بالبنية التحتية والمساكن، واستشهد فلسطيني آخر في عزون بقلقيلية عندما داهمت القوات الإسرائيلية المنطقة، وأطلقت النار على مركبة كان يستقلها، ما أدى أيضا إلى إصابة الشخص الآخر الذي كان يستقلها واعتقاله، كما استشهد مواطن آخر خلال عملية تفتيش واعتقال في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس.

ارتفاع عدد الشهداء في الضفة إلى 209 فلسطينيين

ومنذ السابع من الشهر الماضي، بلغ عدد الشهداء 209 فلسطينيين، من بينهم 52 طفلا، كما استشهد ثمانية آخرون، من بينهم طفل على يد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأصابت قوات الاحتلال خلال الفترة نفسها 2831 فلسطينيا، من بينهم 364 طفلا على الأقل.

وقال التقرير ان عدد شهداء الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي بلغ 450 شهيدا.

غارات على منازل في منطقة النصيرات وجباليا

وفي سياق آخر، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة غارات على منازل في منطقة النصيرات ومخيمها وسط قطاع غزة، وجباليا شمالا.

وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد المصور الصحفي محمد عياش برفقة عدد من أفراد عائلته نتيجة قصف الاحتلال لمنزله في النصيرات.

وأضافت أن طائرات الاحتلال شنت غارات عنيفة على منازل الفلسطينيين في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وأوضحت المصادر، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلين لعائلة الكرد في محيط منطقة شارع أبو حسني بدير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وشمالا، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في مخيم جباليا.