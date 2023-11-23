المقاومة الإسلامية بالعراق تقصف قاعدة أمريكية فى أربيل

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، عن أنها قصفت قاعدة للقوات الأمريكية في مطار أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق.

وأشارت المقاومة الإسلامية، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه ردًا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.

الحرب الإسرائيلية على غزة

ونفذت المقاومة الإسلامية بالعراق، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، أكثر من 64 ضربة استهدفت قواعد عسكرية في العراق وسوريا تضم قوات أمريكية، فضلًا عن قصف مدينة إيلات بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وكانت القوات الأمريكية ردت خلال اليومين الماضيين على منفذي عمليات القصف التي تستهدف القواعد الأمريكية في العراق بضربتين منفصلين في قضاء أبو غريب غربي بغداد وجرف النصر (جرف الصخر سابقًا) في محافظة بابل تسببت بمقتل تسعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

وأدانت الحكومة العراقية عمليات القصف الأمريكي واعتبرتها أعمالًا مرفوضة وتشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة العراقية.

واستُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس، إثر قصف الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا، لأحياء سكنية في العديد من المناطق في قطاع غزة، الذي يعد الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال استهدف شارع أبوقمر في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم، عدة غارات على منازل المواطنين في النصيرات ومخيمها وسط القطاع، وجباليا شمالًا.