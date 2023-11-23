الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوعية العاملين بالمشاركة الانتخابية بمطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت وزارة العمل، أن إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة مطروح نظمت فاعليات للتوعية، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بهدف زيادة توعية العاملين بحقوقهم فى العمل فى بيئة عمل أمنة مما ينعكس على زيادة معدل الاداء وزيادة الانتاج، وذلك  بمشاركة العاملين فى شركات (الدلتا الجديدة بالحمام - وشركة أوراسكوم – وشركة سامكريت بالعلمين- وشركة المينا الحمرا (ويبكو) بالعلمين- وشركة خالدة للبترول وشركات الخدمات التابعة لها بمطروح، وإطلاق مبادرة "هانزل وهشارك "  للتوعية باهمية المشاركة الإنتخابية، وكذلك متابعة أحوال العمالة غير المنتظمة داخل تلك الشركات، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية لتكثيف الزيارات الميدانية للمواقع التى يتم تنفيذ مشروعات كبرى بها للقيام بالمهام المنوطة بها لخدمة المجتمع والعمال.

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مديرية العمل بمحافظة مطروح

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح أكد في تقريرٍ للوزارة، أن تلك المبادرات والندوات التى بدأتها المديرية وتنفذها داخل الشركات العاملة بالمحافظة، تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية  لتأمين بيئة العمل وتطبيق احكام القانون فيما يخص اشتراطات واساليب السلامة داخل المنشآت للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من المخاطر المختلفة، ومنوهًا إلى ان مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمطروح قام بالاشتراك مع مكاتب السلامة والصحة المهنية (الحمام-العلمين- مطروح) وجرى تقديم عدة محاضرات بمواقع العمل إلى جانب متابعة العمالة الغير منتظمة بها، كما جرى إطلاق مبادرة  (هانزل وهشارك ) لتشجيع وتوعية العاملين بأهمية المشاركة فى العملية الإنتخابية بأنه حق دستورى وواجب قومى ينعكس على دعم وإستقرار الدولة المصرية، وعلى هامش فاعليات المحاضرات جرى استعراض إنجازات المشروعات القومية الموجودة بمطروح على أرض الواقع مع التأكيد على العمل على فتح لجان إنتخابية داخل المشروعات الكبرى التى تضم عمالة كبيرة لتسهيل العملية الانتخابية.

وزارة العمل: استكمال حصر العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

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